video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصريون فى حب الخليج تدين الهجوم الإرهابى على محطتى ضخ خط الأنابيب بالسعودية

الخميس، 16 مايو 2019 01:15 م
مصريون فى حب الخليج تدين الهجوم الإرهابى على محطتى ضخ خط الأنابيب بالسعودية عادل حنفي رئيس جمعية مصريون في حب الخليج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت جمعية مصريون فى حب الخليج، برئاسة عادل حنفى، وقوفها إلى الجانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من أعمال إرهابية، تسعى للنيل من استقرار وأمن المملكة بوجه خاص ودول الخليج بشكل عام.

وأدانت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس، ما تعرضت له المملكة من هجوم على محطتى ضخ خط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول المنطقة الشرقية لميناء ينبع على الساحل الغربى.

وقال عادل حنفى: السعودية قادرة على مواجهة أي عدوان، وستنجح في دحر كل المحاولات الإرهابية لزعزعة استقرارها، مشيرا إلى أن أياد إيران الخبيثة تسعى للعمل على إثارة الفتن فى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد رئيس جمعية مصريون فى حب الخليج، أن كافة محاولات إيران فى التدخل بالشئون الداخلية للبلدان العربية سيكون مصيرها الفشل، خصوصا فى ظل حالة الترابط والتفاهم بين القوى العربية المختلفة.

وشدد حنفى، على أهمية تعزيز الترابط بين البلدان العربية حكومات وشعوبا فى مواجهة أى محاولات إيرانية لبث السموم فى المنطقة والنيل من استقرارها.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق معسكر للجيلين الرابع والخامس لأبناء المصريين بالخارج 14 يوليو

عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى القاهرة 12 يوليو المقبل

صور.. ليالى المصريين بالخارج فى رمضان شكل تانى.. بيت العائلة ببرلين يتجمل بالزينة والفوانيس.. ومصريو النمسا يستقبلون الوعاظ لإحياء الليالى الرمضانية.. وعزف الموسيقى عقب الإفطار يجمع أبناء الجالية فى جنيف

"المصريون حول العالم".. تفاصيل قاعدة بيانات العمالة المصرية بالخارج.. 1.1 مليون تصريح عمل خلال عام 97% منها بالدول العربية.. 2.1% فقط يفضلون السفر لأوروبا.. و35 دولة لا يتعدى المصريين بها 5 أفراد

مصريون فى حب الخليج

السعوديه

ايران

الارهاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة