مصريون فى حب الخليج تدين الهجوم الإرهابى على محطتى ضخ خط الأنابيب بالسعودية

أعلنت جمعية مصريون فى حب الخليج، برئاسة عادل حنفى، وقوفها إلى الجانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما تتعرض له من أعمال إرهابية، تسعى للنيل من استقرار وأمن المملكة بوجه خاص ودول الخليج بشكل عام.

وأدانت الجمعية فى بيان لها اليوم الخميس، ما تعرضت له المملكة من هجوم على محطتى ضخ خط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة العربية السعودية من حقول المنطقة الشرقية لميناء ينبع على الساحل الغربى.

وقال عادل حنفى: السعودية قادرة على مواجهة أي عدوان، وستنجح في دحر كل المحاولات الإرهابية لزعزعة استقرارها، مشيرا إلى أن أياد إيران الخبيثة تسعى للعمل على إثارة الفتن فى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد رئيس جمعية مصريون فى حب الخليج، أن كافة محاولات إيران فى التدخل بالشئون الداخلية للبلدان العربية سيكون مصيرها الفشل، خصوصا فى ظل حالة الترابط والتفاهم بين القوى العربية المختلفة.

وشدد حنفى، على أهمية تعزيز الترابط بين البلدان العربية حكومات وشعوبا فى مواجهة أى محاولات إيرانية لبث السموم فى المنطقة والنيل من استقرارها.