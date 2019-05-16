محافظ الوادى الجديد: حل مشكلة محطات المياه المتوقفة فى شهر يوليو

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعمالها بالمحافظة فى الأول من يوليو القادم، وحل مشكلة بعض محطات مياه الشرب المتوقفة.

و أضاف الزملوط، فى بيان صحفى ، أنه تمت مناقشة سبل دفع العمل والإنتهاء من الطرق التى تنفذها جهاز التعمير بالمحافظة والإعلان عن الشروط الجديدة للإسكان الاجتماعى وإنشاء منازل ريفية بديلة لوحدات الإسكان الاجتماعى بالقرى للحد من الهجرة من الريف للمدن.

أكد الزملوط، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح المحافظة بمدينة الشروق، لإقامة مبنى خدمى وإدارى والانتهاء من إجراءات الأحوزة العمرانية قبل بداية يوليو المقبل.