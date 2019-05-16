محافظ البحيرة : تشغيل خط مياه "أبو حمص - الصخرة" بتكلفة 35 مليون جنيه

وأضاف أن تشغيل خط المياة الجديد يستفيد منه أكثر من 170 ألف نسمة بمركز أبو حمص وسيساهم فى مواجهة مشكلة ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط خاصة داخل القرى والعزب والنجوع .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن خطة المحافظة تستهدف رفع كفاءة جميع محطات مياه الشرب ومد خطوط مياه جديدة مع إحلال وصيانة لخطوط المياه القديمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .