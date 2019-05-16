video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة : تشغيل خط مياه "أبو حمص - الصخرة" بتكلفة 35 مليون جنيه

الخميس، 16 مايو 2019 03:34 م
محافظ البحيرة : تشغيل خط مياه "أبو حمص - الصخرة" بتكلفة 35 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ،عن بدء تشغيل خط مياه الشرب" أبو حمص _الصخرة "بطول 16كيلو متر بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأضاف أن تشغيل خط المياة الجديد يستفيد منه أكثر من 170 ألف نسمة بمركز أبو حمص وسيساهم فى مواجهة مشكلة ضعف وانقطاع المياه وتحسين الضغوط خاصة داخل القرى والعزب والنجوع .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن خطة المحافظة  تستهدف رفع كفاءة جميع محطات مياه الشرب ومد خطوط مياه جديدة مع إحلال وصيانة لخطوط المياه القديمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: سنقطع رؤوس الفساد مهما كان حجمها ونفوذها

محافظة البحيرة

مركز ابو حمص

خطوط المياه بالبحيرة

محافظ البحيرة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة