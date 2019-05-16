مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته الـ52 فى جنيف الاثنين المقبل

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تنظم الامانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- ادارة الصحة والمساعدات الانسانية) اعمال الدورة العادية ال52 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى يومى الأحد والاثنين المقبلين فى جنيف.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن مجلس وزراء الصحة العرب سيعقد يوم الاثنين المقبل برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة وحضور وزراء الصحة فى الدول العربية .

وأضافت السفيرة ابوغزالة ، فى بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم الخميس ،أن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب سيعقد يوم الأحد المقبل برئاسة مصر وعضوية كل من: المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وتونس (ترويكا رئاسة القمة العربية)،والمملكة المغربية واليمن (هجائيا)و الامارات العربية المتحدة (بصفة مراقب).

وأشارت" ابوغزالة" إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذى سيبحثان المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهى مشروع النظام الاساسى واللائحة الداخلية للمجلس العربى للاختصاصات الصحية والترشيحات لشغل منصب الامين العام والأحوال الصحية للسكان فى دولة فلسطين،والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الدورة العاديةال72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الى جانب مشروع الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة الخدمات الصحة العامة فى سياق اللجوء والنزوح فى المنطقة العربية وتشكيل لجنة جائزة الطبيب العربى وتشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب فى مواجهة انتشارالمخدرات والمؤثرات العقلية وتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.