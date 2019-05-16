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متحدث فرنسى: لا تغيير فى دورياتنا قبالة الإمارات بعد الهجوم على ناقلات

الخميس، 16 مايو 2019 04:02 م
متحدث فرنسى: لا تغيير فى دورياتنا قبالة الإمارات بعد الهجوم على ناقلات استهداف ناقلات النفط
رويترز
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 قال المتحدث باسم قائد الجيش الفرنسى اليوم الخميس إن بلاده لم تكثف الدوريات فى الخليج على حد علمه منذ الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات مطلع الأسبوع مؤكدا أن خبراء فرنسيين يشاركون فى التحقيق.

يذكرأن ، قالت فرنسا، الأربعاء، إن هجمات طائرات مسيرة على منشأتى نفط سعوديتين تصرف غير مقبول يهدد الأمن الإقليمى، وأوصت كل الأطراف بتجنب أى تصعيد يعرض محادثات السلام اليمنية للخطر.

وقالت أجنيس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان "تدين فرنسا بشدة الهجمات التى نفذتها طائرات مسيرة على منشأتى نفط سعوديتين والتى أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، إن هذه الهجمات التى تقوض أمن السعودية واستقرار المنطقة تصرف غير مقبول.

"تدعو فرنسا كل الأطراف على الإحجام عن أى تصعيد من المرجح أن يجازف بالعملية السياسية الرامية لإنهاء الصراع فى اليمن".

 


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