لجنة حماية المستهلك تحرر 30 مخالفة تموينية بمركز سمسطا فى بنى سويف

حررت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، 30 مخالفة تموينية بمدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة ضمن حملات اللجنة لتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو المنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية .

وقامت اللجنة بعمل حملة تفتيشية بدائرة سمسطا أسفرت عن تحرير 30 مخالفة متنوعة منها، 12 محضر لمخالفات في مخابز بلدية ( خبز غير مطابق للمواصفات،نقص الوزن ،عدم نظافة أدوات العجين ،تصرف في جزء من حصة المخبز،و 8 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ، ومحضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،وآخر للتصرف في 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخصص للمخابز البلدية.

يذكر أن لجنة "حماية المستهلك"،التي شكلها المحافظ، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة،وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على المحافظ، لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.