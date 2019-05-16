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عامل يلقى أمه من بلكونة الدور الثالث بعد مشادة كلامية بينهما بالدقهلية

الخميس، 16 مايو 2019 11:59 ص
عامل يلقى أمه من بلكونة الدور الثالث بعد مشادة كلامية بينهما بالدقهلية اسعاف - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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ألقى عامل بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا والدته من بلكونة شقتهم بالدور الثالث بعد مشادة كلامية بينهما، ما تسبب إصابتها بكسر فى العمود الفقرى.  
 
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بسقوط سيدة من الدور الثالث بعد أن ألقاها نجلها منه بعد مشادة كلامية بينهما.
 
 
انتقل الرائد أحمد السادات رئيس مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام أحمد ا. إ.- 25 سنة عامل، بإلقاء والدته فايزة إ. ا  59 سنة- ربة منزل من بلكونة الدور الثالث بمنزلهما بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لتحدث الأم من البلكونة مع جيرانها بصوت عالي أثناء نومه، وطالبها بالسكوت فرفضت فنشبت مشادة بينهما، فخافت الأم وهرولت ناحية البلكونة فقام للأخير بإلقائها منه، وتم نقلها إلى المستشفي التى أكدت إصابتها بكسر فى العمود الفقرى.
 
وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط نجلها وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وارتكاب الجريمة، وأرجع ذلك لتوتره بسبب الصيام وقلة النوم ورفضها السكوت أو خفض صوتها أثناء حديثها مع الجيران، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.

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عامل يلقي امه من البلكونة

مركز طلخا

الدقهلية

اخبار الدقهلية

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد سعيد

يا رب سلم سلم

😢😢معقوول فى بنى ادم كده يابنى دانا اتمنى امى ترجع ساعة اشوفها بس ربنا ينتقم منك

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اكيد مدمن مخدرات

🤔😎

عدد الردود 0

بواسطة:

عجوز

إنعدمت الرحمة بين الجميع ؟!.

أمهات جيل الستينات لا بعرفون نواياء أبناء التسعينات ( ثقافة السبكي ).؟؟!!!.




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