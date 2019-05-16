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صحيفة ألمانية:إيران تسلح مليشياتها الإرهابية لاستهداف واشنطن وحلفائها

الخميس، 16 مايو 2019 02:38 م
صحيفة ألمانية:إيران تسلح مليشياتها الإرهابية لاستهداف واشنطن وحلفائها النظام الإيرانى
كتبت – هناء أبو العز
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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، إن النظام الإيرانى يسلح مليشياته الإرهابية لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها داخل وخارج الشرق الأوسط، فى ظل مخاوف من تصعيد خطير فى المنطقة

 

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير نشرته اليوم: "نعايش تصعيدا خطيرا فى الشرق الأوسط بعد أن قررت إيران تعليق جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الموقع في 2015

 

وأضافت "وفى الوقت الحالى، يقوم النظام الإيرانى بتسليح مليشياته الإرهابية لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها داخل وخارج الشرق الأوسط".

 

وتابعت "ولكن الوضع مختلف فى ألمانيا، حيث لا يزال كثير من السياسيين يحلمون بشركاء إيرانيين راغبين فى السلام ويريدون الالتزام بالمعاهدات الدولية، ولكنهم لن يجدوا هؤلاء فى الواقع".

وأوضحت أنه "على مدار السنوات الماضية، كان واضحا بشكل لا يقبل أى شك، أن إيران تحرك دوائر العنف وتمارسه فى المنطقة".

وأضافت: "نظام ولاية الفقيه يقمع شعبه، ويصادر الحريات وحقوق النساء، وينشرون الإرهاب خارج حدودهم".

وتابعت الصحيفة أن "ميلشيات إيران تقتل وتدمر فى سوريا واليمن والعراق وقطاع غزة، وصواريخها تصل إسرائيل، وشبكاتها الإرهابية تطال عواصمنا الأوروبية".

واستطردت: "لذلك، وبلا أى شك، يجب أن نقف فى الجانب الصحيح فى هذا الصراع: فى صف الولايات المتحدة وحلفائها".

وقررت إيران الأسبوع الماضى تعليق بعض تعهداتها فى الاتفاق النووى، فى ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران، ومنحت الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق.

ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووى الإيرانى، أبلغت إيران، الأربعاء، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووى.

 

 


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