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شاهد استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد

الخميس، 16 مايو 2019 08:23 م
شاهد استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد استراحات المراقبين بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء وجاهزية استراحات المحافظة لاستقبال ضيوف المحافظة من ملاحظي ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي 2018 / 2019، والاستعداد و تجهيز الاستراحات الخاصة بملاحظي ومراقبي امتحانات شهادة الدبلومات الفنية .
 
وقال التداوى، أن الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين تشمل 10 استراحات كاملة الجاهزية، وذلك بعد أن تم توفير كافة إمكانيات المديرية والإدارات التعليمية وتضافر كافة الجهود المعنية لتوفير أقصى سبل الراحة للمراقبين والملاحظين.
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (8)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (9)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (1)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (2)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (3)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (4)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (5)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (6)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد (7)
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد 

 


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