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سعر اليورو اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة الأوروبية بالبنوك

الخميس، 16 مايو 2019 01:09 م
سعر اليورو اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة الأوروبية بالبنوك اليورو
كتبت- هبة حسام
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تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.03 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات بنك الإسكندرية 19.01 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.03 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.97 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03  جنيه للشراء.

19.17  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.09  جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

 


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