جامعة الأزهر تنعى وفاة طالبة إندونيسية إثر حادث سير بحى المقطم

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، فقيدتها "شهيدة العلم" الطالبة فاتحة نهضية، طالبة إندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات شعبة الشريعة الإسلامية، التى لبت نداء ربها وهى صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سيارة أمس فى حى المقطم .

وتوجهت الجامعة -في بيانها- بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.