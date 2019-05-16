video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة الأزهر تنعى وفاة طالبة إندونيسية إثر حادث سير بحى المقطم

الخميس، 16 مايو 2019 04:47 م
جامعة الأزهر تنعى وفاة طالبة إندونيسية إثر حادث سير بحى المقطم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، فقيدتها "شهيدة العلم" الطالبة فاتحة نهضية، طالبة إندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات شعبة الشريعة الإسلامية، التى لبت نداء ربها وهى صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سيارة أمس فى حى المقطم .
 
وتوجهت الجامعة -في بيانها- بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بذكرى العاشر من رمضان

الأزهر يستعد لامتحانات نهاية العام جامعة وثانوية..قطاع المعاهد:يطلب خدمات معاونة للمشاركة بالامتحانات ويحذر الطلاب من الملابس غير اللائقة..جامعة الأزهر: تعتمد توزيع أسئلة امتحان "القرآن الكريم "

رئيس جامعة الأزهر يأمر بتوفير مراوح وثلاجات مياه الشرب لطلاب المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراة اليوم عن الإعجاز الصوتى للشيخ الحصرى

المقطم

اندونيسيا

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة