تيريزا ماى: حذف مشاهد اعتداءات نيوزيلندا الإرهابية من على الإنترنت ضرورة

كتب هيثم سلامة

أكدت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، أنه بعد الاعتداءات المروعة فى نيوزيلندا، ومشاركة فيديو لها، ترى الحاجة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود بحذف تلك المواد الإرهابية وضمان عدم نشرها على الإنترنت.

أبرزت وزارة الخارجية البريطانية، تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، خلال مشاركتها فى قمة نداء كرايست تشيرتش الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث قالت : "بعد الاعتداءات المروعة في نيوزيلندا، في كرايست تشيرتش، وكيفية مشاركة فيديو تلك الاعتداءات، نرى الحاجة إلى بذل المزيد لحذف هذه المواد الإرهابية سريعا، وضمان عدم نشرها على الإنترنت أصلا ".

"بعد الاعتداءات المروعة في #نيوزيلندا🇳🇿، في #كرايست_تشيرتش🕌🕌، وكيفية مشاركة فيديو 📹 تلك الاعتداءات، نرى الحاجة إلى بذل المزيد لحذف هذه المواد #الإرهابية سريعا، وضمان عدم نشرها على الإنترنت أصلا."



رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي، بعد مشاركتها في قمة نداء #كرايست_تشيرتش في #باريس pic.twitter.com/3YjFTSZwcf — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) ١٦ مايو ٢٠١٩

وأضافت خلال الفيديو:"أتيت إلى باريس لحضور القمة التى ضمت حكومات وشركات التكنولوجيا، لبحث موضوع مواد الإرهاب والتطرف المنشورة على الانترنت، بعد الاعتداءات المروعة فى نيوزيلدنا فى كرايست تشيرتش، وكيفية مشاركة فيديو تلك الاعتداءات، لنرى الحاجة على بذل المزيد لحذف هذه المواد الإرهابية سريعا، وضمان عدم نشرها على الإنترنت أصلا، وقد دأبنا العمل معا".

وتابعت : "أن المملكة المتحدة تقوم بجهود مع شركات التكنولوجيا فى هذا المجال، لكن ما حدث يذكرنا بضرورة فعل المزيد، لدينا المعرفة والخبرة، كان ذلك واضحا حول طاولة اجتماع القمة اليوم، لكن علينا بذل مزيد من الجهود لحذف هذه المواد ، وضمان عدم نشرها أصلا، لقد انضممت اليوم إلى نداء كرايست تشيرسش لاتخاذ إجراء، وهذا يحشد جهود الحكومات وشركات التكنولوجيا معا، التى تواصل العمل لمعالجة مشكلة نشر مواد الإرهاب والتطرف العنيف على الإنترنت، وسوف نعالجها بالعمل معا".