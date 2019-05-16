بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها فى العراق بسبب إيران

رويترز

قالت شبكة سكاى نيوز إن بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسييها فى العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة من إيران.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق على التقرير على الفور.

يذكرأن ،رفعت القوات الأمريكية درجة استعدادها الأمنى بشكل غير مسبوق فى قواعدها ومعسكراتها بالعراق اليوم الخميس، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر عسكرى عراقى.

وقال المصدر - لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الأمريكيين رفعوا درجة تأهبهم الأمنى بشكل غير مسبوق فى قواعد ومعسكرات يتواجدون فيها، مثل عين الأسد، والتقدم فى الأنبار، والمطار، والتاجى فى بغداد، وبلد فى صلاح الدين، وموقع آخر قرب الموصل.

وأضاف أن تلك الإجراءات تضمنت تحليق طائرات مراقبة، وإطلاق مناطيد، وتسيير دوريات، وعدم السماح لأى قوات غير الجيش العراقى بالتحرك فى محيط تواجدها، مؤكدا أن إعادة تشغيل القنصلية الأمريكية فى مدينة البصرة - بعد إغلاقها العام الماضى بسبب استهدافها بالصواريخ - باتت الآن مستحيلة.

وأشار إلى أن الأمريكيين كانوا أكثر قربا من إعادة فتح القنصلية، واستئناف عمل طاقمها، لكن بيان وزارة الخارجية الأمريكية بدد أى آمال فى ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت أمس الأربعاء موظفيها غير الأساسيين فى سفارتها ب‍‍بغداد، وقنصليتها فى أربيل إلى مغادرة العراق، كما علقت إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.