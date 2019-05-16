video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

الخميس، 16 مايو 2019 12:45 م
النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالوراق، مما أسفر عن إصابة موظف وابنيه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
وطلبت النيابة تقرير طبي وافً عن حالة المصابين، وأمرت باستدعائهم فور استقرار حالتهم، لسماع أقوالهم.
 
تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة موظف وابنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى حلوان بسبب خلافات الجيرة

مقتل شخص وإصابة 2 أخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

إصابة شخصين تعدى عليهما مسجلان خطر فى مشاجرة بالمطرية بسبب خلافات جيرة

مشاجرة بالأسلحة

الوراق

إصابة موظف فى مشاجرة

خناقة

خلافات الجيران

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة