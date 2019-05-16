النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالوراق، مما أسفر عن إصابة موظف وابنيه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة تقرير طبي وافً عن حالة المصابين، وأمرت باستدعائهم فور استقرار حالتهم، لسماع أقوالهم.

تلقى الرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة موظف وابنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.