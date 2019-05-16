الإمارات توجه مساعدات لـ83 دولة خلال شهر رمضان

إيمان حنا

استهدفت دولة الإمارات خلال الشهر الفضيل 83 دولة في العالم لتوجيه المساعدات الإنسانية مواطنيها للمساهمة فى رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين حول العالم، ولا سيما أولئك الذين يعانون فى ظل الأزمات والكوارث التي تواجهها بلدانهم، وذلك عبر تخصيص 21 مليوناً و810 آلاف درهم لتنفيذ هذه البرامج التى يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 شخصاً، بحسب صحيفة "البيان".

ووضعت الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتى اللاجئين السوريين في دول الجوار السورى في مقدمة الأولويات الرمضانية لتحسين ظروفهم خلال الشهر الفضيل، إلى جانب المتأثرين من الأحداث الطارئة وأزمة الغذاء في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، ويستفيد من زكاة الفطر 128 ألفاً، إلى جانب 16 ألفاً يستفيدون من مشروع كسوة العيد، ويستفيد من مشروع إفطار الصائم خارج الدولة مليون و291 ألف شخص.

وتأتى اليمن فى مقدمة الدول التى تتلقى مساعدات من الغمارات حيث بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 نحو 18,06 مليار درهم إماراتي ، استفاد منها ما يزيد عن 17 مليون يمنى، منهم 11 مليون طفل و3,2 مليون من النساء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".