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الأمير هارى يحصل على تعويض كبير من وكالة أنباء التقطت صورا جوية لمنزله

الخميس، 16 مايو 2019 02:08 م
الأمير هارى يحصل على تعويض كبير من وكالة أنباء التقطت صورا جوية لمنزله الأمير هارى وميجان ومولودهما الجديد
رويترز
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قال قصر بكنجهام اليوم الخميس إن الأمير هارى دوق ساسكس قَبل تعويضا كبيرا واعتذارا من وكالة أنباء التقطت صورا لمنزله من الجو.

 

وقال محامى هارى إن وكالة سبلاش للأنباء والصور استأجرت طائرة هليكوبتر فى يناير لالتقاط صور ولقطات فيديو لمنزل هارى وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان فى أوكسفوردشير بوسط انجلترا.

 

وأضاف المحامى أن الزوجين اختارا العقار لتمتعه بدرجة عالية من الخصوصية واضطرا إلى الانتقال منه بعد التقاط الصور.

 

وتابع قائلا فى بيان من المحكمة "بيع الصور ونشرها قوض بشدة سلامة وأمن الدوق والمنزل لدرجة أنهما لم يعودا قادرين على العيش فيه".

 

وأضاف "اختار الدوق المنزل لنفسه ولزوجته نظرا لدرجة الخصوصية العالية التى يوفرها وجوده فى منطقة منعزلة تحيطها مزارع خاصة بعيدا عن أى مناطق يمكن للمصورين الوصول إليها".

 

ويجذب هارى حفيد الملكة إليزابيث وزوجته ميجان اهتمام الإعلام ويعاملان مثل نجوم هوليوود. لكن علاقتهما بالصحافة متوترة وطلبا فى السابق احترام حقهما فى الخصوصية.

 

وأظهرت الصور التى التقطتها سبلاش، التى تعد من أكبر وكالات الصور التى تركز على المشاهير فى العالم، المنزل من الداخل بما فى ذلك غرف الطعام والنوم والمعيشة.

 

ونُشرت الصور لاحقا بصحيفة تايمز وعلى الإنترنت عبر جهات نشر أخرى.

 

وقالت سبلاش إن قرار التقاط الصور كان نتيجة "قرار خاطئ" وتم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الأمر.

 

ولم يُخف هارى وشقيقه الأكبر وليام أبدا نفورهما من وسائل الإعلام منذ وفاة والدتهما الأميرة ديانا فى حادث فى عام 1997 عندما أسرعت سيارتها للفرار من مصورين يلاحقونها.

 

وتجنب هارى وميجان هذا الشهر الوقوف أمام المستشفى لالتقاط صورة تقليدية لهما بصحبة طفلهما الأول بعد ولادته.


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