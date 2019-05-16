أمين صندوق "العلاج الطبيعى": حظر عمل غير أعضاء النقابة بالهيئات الرياضية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن الدكتور سامى سعد النقيب العام، قد تلقى خطابا من اللواء محمد نور رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، ردا على شكوى النقابة من صدور كارنيهات من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتعطى صفة "أخضائى علاج طبيعى"، وطلب فتح تحقيق فى تلك الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تسهيل انتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، ووقف الممارسات والتعديات على المهنة.

وأضاف عزت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، أكد أنه بدراسة الأمر، تمت مخاطبة الاتحاد المعنى لإزالة المخالفة المتمثلة فى السماح لغير أعضاء نقابة العلاج الطبيعى للعمل فى الاتحاد، أو الأندية أعضاء الاتحاد تحت مُسمى أخصائى علاج طبيعى، بجانب عدم إصدار أى كارنيهات تخص العلاج الطبيعى لاختصاص النقابة وحدها بذلك.

وأشار إلى أنه سيتم التعميم على الهيئات الرياضية بعدم السماح بالعمل فى تخصص العلاج الطبيعى، لغير أعضاء النقابة، وطالب النقابة بإحالة الموضوع من جانبها إلى النيابة العامة.