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أصحاب وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد" فى أسوان يناشدون بسرعة تسليم المشروع

الخميس، 16 مايو 2019 08:23 م
أصحاب وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد" فى أسوان يناشدون بسرعة تسليم المشروع أصحاب وحدات الإسكان المتميز
أسوان - ندى سليم
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ناشد أصحاب وحدات الإسكان المتميز بحي العقاد بمدينة أسوان، الحكومة، بسرعة حل مشكلاتهم وإنهاء أزمة تسليم وحدات المشروع للحاجزين، والتى لم تسلم منذ 2008، حيث لم يجرى الانتهاء من أعمال المرافق والخدمات بالمشروع، مما تعذر تسليمها للملاك حتى الوقت الحالى.

وطالبت ماريانا ثروت، أحد الملاك بالمشروع، بإنهاء الأزمة بسرعة واستكمال أعمال المرافق والتشطيبات الخاصة بنحو 3000 وحدة سكنية، مؤكدة أن أغلب الحاجزين اضطروا لاستئجار وحدات أخرى للإقامة بها لحين استلام وحداتهم بالمشروع، ولم يتم تقديم حلول من قبل محافظة أسوان لمواجهة المشكلة.

 

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وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد"
 
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أصحاب وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد"
 
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أصحاب وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد"
 
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أصحاب وحدات الإسكان المتميز بـ"العقاد"

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