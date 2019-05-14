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334 شكوى من المتعاملين بالبورصة ضد شركات السمسرة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:30 ص
334 شكوى من المتعاملين بالبورصة ضد شركات السمسرة المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الشكاوى الواردة لإدارة شكاوى سوق المال بالهيئة خلال عام 2018، بشأن تضرر المتعاملين من تعاملات بالبورصة وبلغ 334 شكوى، وتم الانتهاء من عدد 327 شكوى بنسبة 98%.

وأضاف النشار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أبزر المخالفات التى تضمنتها الشكاوى المقدمة للهيئة، وهى:

1- التضرر من إجراء تعاملات شراء وبيع بحسابات (المتضررين) بموجب أوامر موقعة على بياض.

2- التضرر من تنفيذ عمليات بالحساب عن التداول الإلكترونى (والذى يتضمن استلام المتضرر لكلمه السر وبناء عليه يكون مسئول عن كافة التعاملات الصادرة منه تطبيقاً للعقد المبرم بينهم) فى حين العميل ينكر تلك العمليات وصدورها منه.

3- احتساب عمولات سمسرة ومصروفات إدارية وتكلفة التمويل بخلاف المتفق عليه بالعقد.

4- التضرر من عدم استلام كشوف حساب أو عقود (فتح الحساب العادي؛ الهامشي؛ ذات الجلسة؛ الكترونى،....). وكذا عدم إخطار العميل بالعمليات التى تمت بحسابه لدى الشركة.

5- إجراء عمليات شراء بمديونية بالحساب العادى ودون مراعاة قدرة العميل المالية.

6- إجراء عمليات شراء وبيع بالحساب الهامشى بالتجاوز للنسب القانونية المسموح بها.

7- بيع أسهم العميل دون اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إخطاره بالمديونية، أو بالتجاوز لمدد القانونية المنصوص عليها بالعقود.

8- التضرر من عدم تسوية المديونية الدولارية فى أيام التسوية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزية حين التنفيذ، مما ينتج عنه مطالبة الشركة للعملاء بتلك المديونيات فى توقيت لاحق مما ينتج عنه تحمل العملاء لفروق العملات بين السعر وقت التنفيذ ووقت المطالبة.

9- التضرر من حجز أسهم العملاء دون سند.


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