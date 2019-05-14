video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى  الجيش الثالث وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:07 ص
وزير الدفاع يلتقى مقاتلى  الجيش الثالث وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاء وزير الدفاع مع مقاتلى  الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق
شارك الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من  مقاتلى الجيش الثالث الميدانى، وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تناول وجبة الإفطار، والذى يأتى فى إطار سلسة لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة، ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات‪.‬
 
 
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال الجيش الثالث الميدانى، وقيادة شرق القناه لمكافحة الإرهاب، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب‪.‬
 
وأكد القائد العام، أن القوات المسلحة ستظل فى طليعة قوى الدولة الشاملة ملكاً للشعب، وصاحبة المسئولية الأكبر فى حماية الأمن القومى المصرى، مع الاستمرار فى بناء الوطن، وتحقيق الإنجازات المتلاحقة فى مجالات التعمير والتنمية، والمضى قدماً نحو تطوير القدرات القتالية والفنية للتشكيلات والوحدات بكافة أفرعها وتخصصاتها، لدعم قدرتها على الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.
 
وأثنى القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الوطنى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فى تنفيذ كافه المهام التى توكل إليهم بدقه وكفاءة عالية، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكداً على أن الحفاظ على الكفاءة القتالية، والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقى  لتحقيق الأمن والاستقرار فى ظل ما تموج به المنطقة من أحداث ومتغيرات.
 
ثم قام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود تقديراً لآدائهم واجباتهمبكل تفانى وإخلاص خلال الفترة الماضية، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفريق أول محمد زكى يلتقى مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية ويشاركهم الإفطار

القوات المسلحة تحتفل بتدشين الغواصة المصرية الثالثة وانضمامها للبحرية

القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بالكلية الحربية

القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بمناسبة شهر رمضان

وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحة

محمد زكى

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة