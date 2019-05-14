مصرع شاب فى حادث تصادم بطريق "حنون - زفتى" بالغربية

الغربية- محمد طارق

شهد طريق "حنون - زفتى" بمحافظة الغربية، حادثا مأساويا أدى إلى مصرع شاب فى مقتبل العمر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام .

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، بورود بلاغ من مستشفى زفتى العام يفيد بوصول "جمال ع ش" مقيم بقرية كفر كلا الباب التابعة لمدينة السنطة، مصابا فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة، مما أدى إلى وفاته فور وصوله المستشفى، وتم تحرير محضر وأمرت النيابة بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.