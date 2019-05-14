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لحل أزمة التكدس المرورى..

محافظ بنى سويف:إنشاء كوبرى أعلى مزلقان ميدان"الشهداء"بتكلفة 90 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:21 م
محافظ بنى سويف:إنشاء كوبرى أعلى مزلقان ميدان"الشهداء"بتكلفة 90 مليون جنيه المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إنه تقدم للمسئولين بمقترح مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء "ميدان المديرية سابقاً"، لحل مشكلة التكدس المرورى الشديد بالمنطقة.

وأضاف المحافظ فى بيان له إنه كلف المكتب الفنى بديوان عام المحافظة بالتواصل مع جامعة بنى سويف وهيئة الطرق والكبارى للتعاون فى إعداد مقترح بالحل الفنى المناسب للمشكلة، سواء تنفيذ كوبرى أو نفق أو أى حل فنى، مشيرا إلى قيامة بمخاطبة رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لتوجيه المختصين لدراسة الحلول الفنية الممكنة للمشكلة.

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى عقد اجتماع بإشراف السكرتير العام وبحضور مدير إدارة الكبارى بالهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، وتم الاستقرار على الحل المناسب للمشكلة من خلال إنشاء كوبرى علوى للسيارات، واستبعاد مقترحات فنية آخرى منها إنشاء نفق أو مد ونقل المحطة.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى قيام اللجنة المشتركة بمعاينة المنطقة على الطبيعة، وانتهت إلى أن كوبرى السيارات المطلوب إنشاؤه، تبلغ تكلفته المبدئية 90 مليون جنيه بخلاف قيمة نقل المرافق ورفع المعاراضات، ويبلغ طول الكوبرى 700متراً، حيث يبدأ من شارع أحمد عرابى عند الدوران أمام مديرية الكهرباء - أمام مسجد عمر بن عبد العزيز، موازيا لحديقة الشهداء وماراً بجزء من الميدان ومنه إلى شارع محمد حميدة ثم المزلقان ثم ترعة الإبراهيمية وانتهاء بشارع بورسعيد.

 


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