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كيف تتجنبى التحرش الجنسى الإلكترونى .. صحيفة سعودية تجيب

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:21 ص
كيف تتجنبى التحرش الجنسى الإلكترونى .. صحيفة سعودية تجيب التحرش الإلكترونى - صورة أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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نشرت صحيفة الرياض السعودية، انفوجراف لتجنب التحرش الإلكترونى، واعتبر مختصون أن التحرش الجنسى مرتبط بعوامل؛ بالضحية وكذلك انعدام الوازع الدينى، مشيرين إلى أن القاضى يمتلك الصلاحيات فى تغليظ العقوبة على الجانى، وفقا لحيثيات القضية، مؤكدين أن الإدراكات المشوهة تشكل عاملا فى الإقدام على هذه الجريمة الأخلاقية.

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ووفقا للصحيفة السعودية، قال المحامى مشعل الشريف، إن المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش تتضمن عقوبة عامين كحد أقصى وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك تتضمن المادة عقوبة خمس سنوات كحد أقصى وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، لافتا إلى أن النظام يحدد الفئات التى ينطبق عليها التحرش الجنسى.

وكانت النيابة العامة السعودية كشفت، عن تفاصيل نظام مكافحة جريمة التحرش فى المملكة وعقوبته فى القانون السعودى، التى تصل للسجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل لـ 100 ألف ريال وتشدد حال العود – أى تكرارها.


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