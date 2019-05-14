ضبط 5 آلاف لتر سولار مدعم و250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

أشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

أسفرت الحملة عن ضبط 5000 لتر سولار بإحدى المحطات غير المرخصة، تم تجميعها من السوق السوداء، بغرض إعادة البيع لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط أحد مصانع الأعلاف لعدم وجود سجل صناعى يسمح له بالتصنيع.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.