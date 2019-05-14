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ضبط مسئولين بمخابز بلدية استوليا على مليون جنيه من أموال الدعم

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:44 ص
ضبط مسئولين بمخابز بلدية استوليا على مليون جنيه من أموال الدعم خبز - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت شرطة التموين من ضبط إثنين من المسئولين عن المخابز البلدية، بدائرة قسم شرطة عين شمس (محافظة القاهرة)، لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.

كما تم التصرف فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (1,114,083 مليون ومائة وأربعة عشر ألف وثلاثة وثمانون جنيهاً) وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزراة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية - أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

 

 


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