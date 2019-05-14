video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الصينى يستقبل نظيره اليونانى فى قصر الرئاسة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:50 ص
صور.. الرئيس الصينى يستقبل نظيره اليونانى فى قصر الرئاسة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق
استقبل الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، نظيره اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، والذى يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة بكين بناء على دعوة من الصين.
 
ويحضر بافلوبولوس أيضا -أثناء الزيارة- مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية المقرر انطلاقه غدا الأربعاء.
 
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (1)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (2)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (3)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (4)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (6)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (7)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (8)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (9)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (10)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (11)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (12)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (13)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (14)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (16)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (17)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (19)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (20)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (21)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (22)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (23)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (24)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (25)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (26)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى (27)
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تستهجن البيان التركى بشأن جزر بحر إيجة

اليونان قد تواجه عقوبات من دائنيها بسبب خفض فائض الميزانية الأساسي

وزير دفاع قبرص تعليقا على تصرفات تركيا: لن ننجر واليونان وراء إثارة التوتر

اليونان وقبرص تشكوان تركيا لمجلس الاتحاد الأوروبى بشأن الحفر غير القانونى

الصين

اليونان

شى جين بينج

بروكوبيس بافلوبولوس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة