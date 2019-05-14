صور.. الرئيس الصينى يستقبل نظيره اليونانى فى قصر الرئاسة

استقبل الرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، نظيره اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، والذى يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة بكين بناء على دعوة من الصين.
ويحضر بافلوبولوس أيضا -أثناء الزيارة- مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية المقرر انطلاقه غدا الأربعاء.
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
رئيس الصين يلتقى نظيره اليونانى
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