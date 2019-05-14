صور.. "الحلو مر" أشهر المشروبات الشعبية فى السودان.. اعرف طريقة عمله

كتبت أسماء نصار

"الحلو مر" هو مشروب شعبى ينتج محلياً فى السودان و متوارث عبر الأجيال، يشرب عادة فى شهر رمضان ويحتاج لكميات كبيرة من السكر للوصول إلى طعمه المطلوب.

وتنفرد مائدة إفطار شهر رمضان فى السودان بأصناف مميزة تجعل منها ماركة مسجلة للنساء فى هذا البلد دون غيره فى محيطيه الاسلامى، وقد تم اكتشافه فى النيل الأزرق عام 1833م بطريق الصدفة، وعلى الرغم من أن الكثير من التقاليد الراسخة فى تراث الشعب السودانى اختفت نتيجة للمتغيرات العصرية المتلاحقة، إلا أن المائدة الرمضانية ما تزال تكافح لتحافظ على سماتها العامة التقليدية بأكلات ومشروبات شعبية أصبحت متوارثة عبر القرون مثل الحلو مر ملك هذه المائدة كما يحلو للسودانيين تسميته.









واعداد الحلو مر يمر بطقوس فريدة حيث يبدأ التحضير لها قبل حلول الشهر المبارك بشهور، حيث يتم شراء الذرة ووضع فى"خيش" وترش بالماء وتترك لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة، حتى تتخذ الذرة شكل الزريعة لتجفف وبعدها تطحن وتضاف إليها العديد من البهارات ثم يتم طحنها بشكل ناعم جدا وبعدها تبدأ عملية صناعة المشروب وتسمى"العواسة " بتجمع نساء الحى لمشاركة صاحبة المشروب.









ويحتاج إعداد المشروب المميز لعدة أيام حيث تبدأ النساء فى التحضير لإعداده قبل شهر أو شهرين من حلول رمضان وتوضع الذرة على "الخيش" وترش بالماء لعدة أيام حتى تنبت ويخرج منها الزرع وتسمى هذه العملية محلياً بـ "الزريعة" ويقص الزرع بعد ذلك ويرمى، بينما تؤخذ الذرة النابتة وتجفف وتطحن وتطهى على النار وتوضع معها البهارات وبعد ذلك تشكل على شكل أقراص فى صاج على نار قوية و تسمى هذه المرحلة بـ "العواسة"، و بعد ذلك تقوم النساء بتجفيف تلك الأقراص وتحفظ وعندما يبدأ شهر رمضان تنقع فى ماء وتصفى ويسمى مشروبها "الحلو مر" على أن يحلى بالسكر ويشرب بارداً.







