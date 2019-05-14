شركة مياه سوهاج تنظم مسابقة للعاملين وأبنائهم فى حفظ القرآن بمناسبة شهر رمضان

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة تنظم مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم، للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.



وقال المهندس محمد بدرى، "يتسابق المشاركون فى حفظ ربع، ونصف، و3 أرباع القران الكريم، وكذا حفظه كاملاً، وسيتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم، موضحاً أن الشركة تنظم أيضاً مسابقة دينية إلكترونية على الجروب الخاص بالشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تضم معلومات دينية عامة تهدف إلى تنمية معلومات العاملين".