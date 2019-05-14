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الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:27 ص
خالد صلاح
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2019

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:20 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2019 الدولار _ أرشيفية
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انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-5-2019، انخفاضا طفيفا، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وسجل سعر الدولار 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.01 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.03 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.03  جنيه للشراء.

17.13  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.03 جنيه للشراء.

17.13 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.04 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.02 جنيه للشراء.

17.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.02  جنيه للشراء.

17.12  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.04 جنيه للشراء.

17.14 جنيه للبيع.


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