video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:21 ص
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا دار الإفتاء
كتب لؤى على
إضافة تعليق
حددت دار الافتاء المصرية مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1440هـ /2019م،وتبلغ  13 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، حيث تم الاتفاق على تقدير هذه القيمة بالتنسيق مع مجمع البحوث الاسلامية.
 
ومقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزئ إخراج أقل من ذلك، وإذا كان غالب قوت أهل مصر هو القمح أو الدقيق، فإن زكاة الفطر تعدل 2.5 كليو جرامًا من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب في السعر، وهو القمح، ومن زاد عن ذلك يثاب المؤمن عليه. وفيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا، قالت دار الافتاء بجواز إخراجها قيمة؛ تيسيرا على الناس وسدا لحاجاتهم باعتبارهم أكثر دراية باحتياجاتهم الشخصية.
 
وأما عن توقيت إخراجها أوضحت الدار أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أثناء شهر رمضان، كما أنه يستحب أيضًا إخراجها قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، كما تجب زكاة الفطر على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من: (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين)، وتُصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمين ممن لا تجب على المزكي نفقتهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإفتاء: لا مانع من تعجيل زكاة الفطر فى الأيام الأولى من رمضان

معركة كل عام حول زكاة الفطر.. منشورات للتيار السلفى تزعم وجوب إخراجها طعاما.. وفتوى لدار الإفتاء تؤكد جواز إخراجها نقودا.. مفكر إماراتى: نسبة الزكاة 20% مما يربحه المسلم وهى شراكة بين الغنى والفقير

أغرب الفتاوى فى رمضان.. منها تحريم خروج النساء نهارا ومنع أكل السمبوسة.. الإخوان أباحوا عدم الصوم للمشاركة فى المظاهرات وتوجيه زكاة الفطر لقيادات السجون.. والتدخين نهارا لا يفسد الصيام الفتوى الأغرب

زكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر

زكاة 13 جنيه

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة