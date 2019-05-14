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جنايات الجيزة تقضى بالسجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن فى الجيزة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:42 ص
جنايات الجيزة تقضى بالسجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن فى الجيزة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بقتل مواطن بمنطقة الصف بالجيزة، بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

أسندت النيابة للمتهمين "ر.ع"، و "ع.ع"،، و" د.ع "، تهمة قتل  المجني عليه "أ.ع"،  عمدا مع سبق الإصرار، وأعدوا  لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء متوجهين مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهم الأول عيار ناريا من سلاحه، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر نارية، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

 

 


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