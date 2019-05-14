video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء إجراءات تنظيم الاعتكاف بالمساجد ومنع الزوايا.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 14 مايو 2019 01:00 ص
بدء إجراءات تنظيم الاعتكاف بالمساجد ومنع الزوايا.. تعرف على التفاصيل صلاة التهجد والاعتكاف - ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
تشهد عملية تنظيم الاعتكاف فى شهر رمضان إجراءات، و عددًا من الشروط لإقامة سنة الاعتكاف هى:
 
 
1ـ أن يكون  بالمسجد الجامع المعتمد لا بالزوايا ولا بالمصليات المخالفة.
 
2 ـ المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.
 
3 ـ أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو خطيب مصرح له.
 
4 ـ أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد
 
5 - أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.
 
6 - أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.
 
7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.
 
8 - أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.
 
9 - أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.
 
10 - فى حالة مخالفة الضوابط السابقة يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تخصيص 9 مساجد للاعتكاف بحى الجمرك فى الإسكندرية

"أوقاف الشرقية": تخصيص 339 مسجدا للاعتكاف فى رمضان

أوقاف الإسماعيلية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان بـ44 مسجدا للاعتكاف

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تحدد 3496 مسجدا للاعتكاف فى رمضان و5863 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

الاعتكاف

مساجد حكومية

غلق الزوايا

ضوابط الاعتكاف

شهر رمضان

وزارة الاوقاف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة