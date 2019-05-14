بدء إجراءات تنظيم الاعتكاف بالمساجد ومنع الزوايا.. تعرف على التفاصيل

كتب إسماعيل رفعت

تشهد عملية تنظيم الاعتكاف فى شهر رمضان إجراءات، و عددًا من الشروط لإقامة سنة الاعتكاف هى:

1ـ أن يكون بالمسجد الجامع المعتمد لا بالزوايا ولا بالمصليات المخالفة.

2 ـ المسجد الذى لا تقام به صلاة الجمعة لا يقام به الاعتكاف.

3 ـ أن يكون تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو خطيب مصرح له.

4 ـ أن يكون المكان مناسباً من الناحية الصحية وخدمة المعتكفين بناء على تقرير من مدير الإدارة التابع لها المسجد

5 - أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد.

6 - أن يكون عدد المعتكفين مناسباً للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة لهم.

7- يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بدايته بأسبوع على الأقل.

8 - أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه وعليها متابعته.

9 - أن يتم اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف.

10 - فى حالة مخالفة الضوابط السابقة يعد اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.