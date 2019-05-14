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الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:30 ص
خالد صلاح
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الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بفضل طلب الملاذ الآمن

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:31 ص
الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بفضل طلب الملاذ الآمن ذهب _ أرشيفية
رويترز
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استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1299.40 دولار.

وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها اليوم بعد تراجعات حادة أثناء الليل في وول ستريت، وارتفع الين وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أمريكية ردا على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.

وأمس الاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1 % ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 % إلي 14.79 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.9 % إلى 861.13 دولار.


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