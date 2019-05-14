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التحالف العربى : نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 ص
التحالف العربى : نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا.

 

وقال المالكي ، خلال مؤتمر صحفي نقلته اليوم قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، " نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن" ، كاشفا عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.

 

وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء، موضحا أن الحوثيين يصنعون طائرات مسيرة (درون) بقاعدة الديلمي.

 

وقال إنه تم قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي ، كما تم تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.


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