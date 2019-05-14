الإعلام الصينى يتحدى: بكين ستنحو من الحرب التجارية مع أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

أكدت وسائل إعلام صينية، أن بكين ستنجو من الحرب التجارية التى تخوضها مع الولايات المتحدة، فيما وُصف بأنه حملة دعائية شرسة ضد "الجشع" الأمريكى.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه فى سلسلة من مقالات الرأى، استخدمت وسائل الإعلام الصينية لغة قوية وقومية لطمأنة الرأى العام المحلى بأن اقتصاد الصين يستطيع أن يتكيف مع التعريفة الجمركية الكبيرة التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الجمعة الماضى.

ونشرت وكالة "شينخوا" الصينية وصحيفة "الشعب" اليومية المتحدثة باسم الحزب الشيوعى الحاكم مقالات افتتاحيا قوية اللهجة، قال إنه بينما كانت الولايات المتحدة تقاتل من أجل الغطرسة والجشع، فأن الصين تقاتل للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وقالت الافتتاحية إن الحرب التجارية فى الولايات المتحدة هى من صنع شخص واحد وإدارته الذين اجتاحوا جميع سكان البلاد، وفى حين أن البلاد بأكملها وشعب الصين يواجهون تهديدا، فبالنسبة لنا، هذه هى حرب الشعب الحقيقية.

وبث الإعلام الصينى بيانا خلال وقت الذروة فى السابعة مساء أمس، الاثنين، قال إن الصين ستحارب من أجل عالم جديد، مضيفا أنه على مدار تاريخها الطويل لم تشهد شيئا من هذا من قبل.

وتابع البيان إنه كما أوضح الرئيس الصينى شى جينبينج، فأن الاقتصاد الصينى هو بحر وليس مجرد بركة صغيرة، ويمكن أن تدمر عاصفة من الأمطار الشديدة البركة الصغيرة، لكنها لا يمكن أن تؤدى البحر، وبعد عواصف عديدة، يظل البحر موجودا.