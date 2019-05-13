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الإثنين، 13 مايو 2019 03:46 م
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نقابة الأطباء تفتح باب التقدم لشراء سيارات بالتقسيط بتمويل 200 ألف جنيه

الإثنين، 13 مايو 2019 02:48 م
نقابة الأطباء تفتح باب التقدم لشراء سيارات بالتقسيط بتمويل 200 ألف جنيه نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قررت نقابة الأطباء، فتح باب التقدم لشراء سيارات بنظام التقسيط لـ 150 سيارة، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى من أى سيارة جديدة "غير مستعملة" يختارها الطبيب، وبفائدة 8% سنوياً فقط ولمدة تقسيط تصل إلى 55 شهرا على الأكثر. 
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه من المقرر أن يبدأ التقديم من الأربعاء 15 مايو الجارى، على أن يتم قبول المتقدمين بأسبقية الحضور للنقابة، ويتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه ويمنح الطبيب مهله لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة حتى نهاية شهر مايو 2019 كحد أقصى.
 
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن على الطبيب أن يدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التى يختارها.
 
 

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