مسئول أوروبى: نشارك قبرص مخاوفها من الخطط التركية للحفر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة

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أعرب المفوض الأوروبي لشئون الجوار يوهانس هان، عن مشاركته مخاوف وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، البالغة إزاء خطط تركيا للحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن هان وخريستودوليديس عقدا اجتماعا اليوم الاثنين ، على هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وصرّح هان بأنه حظي بـ "اجتماع جيد مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس". وأشار إلى أنه يشاركه مخاوفه البالغة إزاء خطط تركيا للحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.