محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ532 مليون جنيه لتوفير 11 ألف فرصة عمل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج "مشروعك"، بلغت 5913 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ4854 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 10983 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك فى محافظة كفر الشيخ، والتى تم تمويلها بقيمة 532 مليون 42 ألفا 127 جنيها فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 596 مشروعًا تحت الدراسة، وتم رفض 451 مشروعا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.