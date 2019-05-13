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محافظ البحيرة: سنقطع رؤوس الفساد مهما كان حجمها ونفوذها

الإثنين، 13 مايو 2019 07:00 ص
محافظ البحيرة: سنقطع رؤوس الفساد مهما كان حجمها ونفوذها محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشروعات الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، مضيفا أن مواجهة الإهمال والفساد هى قضية حياة أو موت لا يمكن الرجوع عنها لأن استشرائها يزيد الاحتقان بين المواطنين وتختفى معه أى آثار للتنمية.

وتابع: مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس للإدارة التنفيذية بالمحافظة وأنه سيقطع رؤوس الفساد مهما كان منصبها أو نفوذها لأنهم بمثابة وباء لابد من مكافحته بكل قوة، مضيفا أن المحافظة كبيرة مترامية الأطراف وعدد سكانها أكثر من 7 ملايين جنيه، ولذلك لابد من الجهات التنفيذية بذل الجهد أكثر للتعاطى مع المشاكل والأزمات الخدمية والجماهيرية وحلها بشكل عاجل.

وأعرب محافظ البحيرة عن تقديره الكبير للصحافة والإعلام الهادف والنقد البناء الذى يريد البناء وليس الهدم، وأن هناك تعسفا وتصيدا من بعض وسائل الإعلام لمواقف معينة والمبالغة حولها بشكل غير موضوعى لتحقيق "شو" إعلامى على حساب الحقيقة ومصالح المواطنين.

وكشف محافظ البحيرة عن وجود خطة متكاملة للنهوض وتنمية المحافظة وتنفيذ المشروعات الجديدة فى مواعيدها المقررة، وأن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بمحافظة البحيرة، وخير مثال على ذلك توجيه بإقامة مدينة رشيد الجديدة التى تمثل شريانا جديدا للخير والنماء على أرض المحافظة.

وأكد أن الخطة الاستثمارية الجديدة والتى بلغت تكلفتها 746 مليون جنيه هى من أكبر خطط التنمية على مستوى الجمهورية، وأن هناك مشروعات جديدة جارى تنفيذها تمثل نقلة اقتصادية نوعية مثل المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور والمدينة الحرفية السكنية بمركز حوش عيسى بالإضافة المشروعات السياحية بمدينتى رشيد ووادى النطرون.

وقال محافظ البحيرة إن أهم أولوياته خلال الفترة المقبله تعظيم موارد المحافظة واستغلال المقومات المهدرة لتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة مثل مشروعات الرصف ومياه الشرب بالقرى المحرومة وكذلك رفع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية بالإضافة إلى دعم المبادرات الجديدة التى تهدف إلى تحقيق طفرات اقتصادية واجتماعية لكافة المواطنين.

 


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