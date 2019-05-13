كيف ندعم الصناعة المصرية؟.. النائبة هيام حلاوة تجيب

كتب أحمد عرفة

أكدت النائبة هيام حلاوة، ضرورة أن يتم الاعتماد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تصنيع المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المصرية بدلا من استيراد تلك المواد الخام من الخارج، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الصناعة المصرية ويتم أخذ كل الخطوات لتتصدر المراكز الأولى بين دول العالم فى مجال الصناعة، وبالتالى يتم دعم الصناعة المصرية.

وأضافت هيام حلاوة، أن هذه الخطوة الخاصة بتشجيع الصناعة المصرية ستساهم فى القضاء على البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ووضعها ضمن أولويات اهتمام الدولة وتيسير إجراءاتها على الشباب مع الاحتفاظ بضمان جدية الشباب فى الإقدام عليها .

وتابعت عضو مجلس النواب: نأمل بالتطوير والتحفيز من قبل المسؤولين لتحفيز المستثمرين والمصنعين على الإقدام فى الصناعة والعمل على مساعدتهم فى توزيع المنتجات لدعم الصناعة المصرية بشتى الطرق.