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كل ماتريد معرفته عن منفذ أرقين البرى بين دولتى مصر والسودان × 8 معلومات

الإثنين، 13 مايو 2019 02:25 ص
كل ماتريد معرفته عن منفذ أرقين البرى بين دولتى مصر والسودان × 8 معلومات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان ندى سليم
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يعد منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية من أهم المنافذ التجارية التي تربط بين مصر والقارة السمراء، حيث يلعب دور هاما في الحركة البينية بين الدولتين من خلال محافظة أسوان، ويستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن منفذ أرقين بأسوان.

1.يعتبر من أهم المنافذ بين مصر والسودان حيث يلعب دور في حركة نقل البضائع والركاب منذ افتتاحه في سبتمبر 2016.

2.لعب دورا هاما في إنقاذ المصريين المقيمين بالسودان بعد اندلاع أحداث السودان الأخيرة حيث نجحت السلطات المصرية في عبور العديد منهم من خلاله.

3.بلغت حجم الاستثمارات في المنفذ نحو 93 مليون جنيه حيث تم تنفيذه من قبل وزارة النقل.

4.يلعب دور أيضا في حركة نقل الركاب حيث يستوعب 7500 مسافر يوميا و300 شاحنة وأتوبيس.

5.من أهم المنافذ التي تستقبل رؤوس الجمال والابل الواردة من السودان بصفة أسبوعية والتي تعد من أهم السلع بالأسواق المصرية

6.يخدم حركة التجارة البينية بين مصر و15 دولة إفريقية.

7.يعد المنفذ نقطة انطلاقة لمحور الإسكندرية كيب تاون لخدمة الحركة التجارية من البحر المتوسط وحتى البلدان الأفريقية.

8.يتم تبادل العديد من المنتجات المصرية والسودانية عبر المنفذ أبرزها البقوليات والابل والمعادن والكركدية والدوم.


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