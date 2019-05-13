فى إفطار الإخوان.. محمود حسين يطيح بميكروفون "مكملين".. وقيادى: منصبك منتهٍ

كتب أحمد عرفة

كشف عصام تليمة، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى تركيا، عن حدوث أزمة كبيرة بين قيادات الإخوان وقنوات الجماعة التى تبث من مدينة إسطنبول.

وقال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان فى تركيا، فى تصريحات له عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، إن حفل إفطار جماعة الإخوان في تركيا، شهد موقفًا غريبًا على يد محمود حسين -الأمين العام للإخوان- حيث أزاح ميكرفون قناة (مكملين)، لأنه مصنف القناة إن فيها مذيعين بينقدوه.

وانتقد عصام تليمة، محمود حسين قائلاً: يا جماعة حد يبلغه والله الكبير كبير بأخلاقه وحسن ضيافته لضيوفه، مش كبير بمنصب منتهى الصلاحية.