video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عناصر من بوكو حرام تهاجم مدينة جوشى فى أقصى شمال الكاميرون

الإثنين، 13 مايو 2019 02:06 م
عناصر من بوكو حرام تهاجم مدينة جوشى فى أقصى شمال الكاميرون بوكو حرام
أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت مصادر امنية ومحلية فى الكاميرون أن نحو 100 عنصر يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" هاجموا مدينة "جوشي" فى أقصى شمال الكاميرون وأحرقوا عشرات المنازل وكنيسة.

 

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين أن هذا الهجوم وقع فى وقت متاخر من مساء السبت الماضى بمدينة أقصى شمال البلاد حيث تضاعف الجماعة "بوكو حرام" عملياتها هناك وذلك منذ بداية العام الجاري.

 


واكدت المصادر الأمنية التى لم تفصح عن هويتها أن احد عناصر الجماعة قتل فى هذا الهجوم ، كما احرق منفذى هذا الهجوم 60 منزلا و11 متجرا بالإضافة إلى كنيسة وذلك وفقا لحصيلة السلطات المحلية .


يذكر أن الجهادى جماعة "بوكو حرام" كثفوا القادمين من نيجيريا كثفوا فى الأسابيع القليلة الأخيرة نشاطهم من شن هجمات على الشرطة وعمليات الاختطاف لمدنيين فى الدول الأربعة فى منطقة بحيرة تشاد وهم نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.

 


وكان 11 مدنيا بينهم شيوخ وأطفال قتلوا فى 19 أبريل الماضى بالكاميرون فى أقصى الشمال على الحدود مع نيجيريا.

 

 

يشار إلى أنه منذ ظهور جماعة "بوكو حرام" فى شمال شرق نيجيريا عام 2009، أدى تمرد "بوكو حرام" وقمعه من قبل الجيش إلى مقتل ما لا يقل عن 27 الف شخص ونزوح نحو 1.8 مليون شخص واللذين لا يمكنهم عودة إلى منازلهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية يدين حرق 11 شخصًا على أيدى بوكو حرام فى الكاميرون

مقتل أكثر من 50 مقاتل من بوكو حرام فى هجوم شمال شرق نيجيريا

الكاميرون تعتقل 30 نيجيريا للاشتباه فى علاقتهم بحركة "بوكو حرام" المتطرفة

مقتل 63 إرهابيًا من بوكو حرام فى اشتباكات مع الجيش التشادى

مقتل 18 عسكريا على يد "بوكو حرام" شمال شرقى نيجيريا

الأمم المتحدة: عودة 30 ألف نيجيرى من الكاميرون لبلدة استهدفها بوكو حرام

بوكو حرام

نيجيريا

أخبار نيجيريا

الكاميرون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة