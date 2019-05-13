عناصر من بوكو حرام تهاجم مدينة جوشى فى أقصى شمال الكاميرون

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أعلنت مصادر امنية ومحلية فى الكاميرون أن نحو 100 عنصر يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" هاجموا مدينة "جوشي" فى أقصى شمال الكاميرون وأحرقوا عشرات المنازل وكنيسة.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين أن هذا الهجوم وقع فى وقت متاخر من مساء السبت الماضى بمدينة أقصى شمال البلاد حيث تضاعف الجماعة "بوكو حرام" عملياتها هناك وذلك منذ بداية العام الجاري.



واكدت المصادر الأمنية التى لم تفصح عن هويتها أن احد عناصر الجماعة قتل فى هذا الهجوم ، كما احرق منفذى هذا الهجوم 60 منزلا و11 متجرا بالإضافة إلى كنيسة وذلك وفقا لحصيلة السلطات المحلية .



يذكر أن الجهادى جماعة "بوكو حرام" كثفوا القادمين من نيجيريا كثفوا فى الأسابيع القليلة الأخيرة نشاطهم من شن هجمات على الشرطة وعمليات الاختطاف لمدنيين فى الدول الأربعة فى منطقة بحيرة تشاد وهم نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.



وكان 11 مدنيا بينهم شيوخ وأطفال قتلوا فى 19 أبريل الماضى بالكاميرون فى أقصى الشمال على الحدود مع نيجيريا.

يشار إلى أنه منذ ظهور جماعة "بوكو حرام" فى شمال شرق نيجيريا عام 2009، أدى تمرد "بوكو حرام" وقمعه من قبل الجيش إلى مقتل ما لا يقل عن 27 الف شخص ونزوح نحو 1.8 مليون شخص واللذين لا يمكنهم عودة إلى منازلهم.