video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 07:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

طريق موازى لـ"الفيوم الصحراوى" لحين إصلاح خط مياه

الإثنين، 13 مايو 2019 07:00 ص
طريق موازى لـ"الفيوم الصحراوى" لحين إصلاح خط مياه أرشيفية - إصلاح طرق
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة، طريقا جديدا بجوار المتحف المصرى الكبير، موازى لطريق الفيوم، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال إصلاحات لخط مياه مغذى لمنطقة الهرم وفيصل وحدائق الأهرام، منعا للزحام المرورى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع مسؤولى المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، لفتح طريق جديد بجوار سور المتحف من الناحية القبلية، وموازى لطريق الفيوم، ويهدف الطريق لتسهيل الحركة المرورية لخروج، ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام اتجاه طريق مصر الإسكندرية الصحراوة واتجاه ميدان الرماية والطريق الدائرة والقوس الغربة دون الدخول لطريق مصر الفيوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وأصابة 7 فى حادث تصادم بطريق بنها - كفر شكر

تأجيل محاكمة 43 متهماً بـ"حادث الواحات" لـ 26 مايو

بالأسماء.. إصابة 7أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالى

رغم مراعاتهن أنظمة المرور.. 40% من حوادث سيارات المرأة بالسعودية بسبب الوقوف المفاجئ

اخبار الحوادث

طريق الفيوم الصحراوى

ميدان الرماية

الطريق الدائرى

الحوادث

حدائق الاهرام

الحوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة