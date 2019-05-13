طريق موازى لـ"الفيوم الصحراوى" لحين إصلاح خط مياه

كتب عبد الرحمن سيد

خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة، طريقا جديدا بجوار المتحف المصرى الكبير، موازى لطريق الفيوم، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال إصلاحات لخط مياه مغذى لمنطقة الهرم وفيصل وحدائق الأهرام، منعا للزحام المرورى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع مسؤولى المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، لفتح طريق جديد بجوار سور المتحف من الناحية القبلية، وموازى لطريق الفيوم، ويهدف الطريق لتسهيل الحركة المرورية لخروج، ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام اتجاه طريق مصر الإسكندرية الصحراوة واتجاه ميدان الرماية والطريق الدائرة والقوس الغربة دون الدخول لطريق مصر الفيوم.