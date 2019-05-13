ضبط عدد من المشتبه بهم فى سرقة فرع شركة اتصالات بالجيزة

قالت مصادر أمنية، إنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم فى واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة، من فرع شركة للاتصالات، بأحد الأحياء بالجيزة، وجاري تكثيف التحريات حول التأكد من حقيقة تورطهم فى ارتكاب السرقة من عدمه.

وفحص رجال المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة بفرع الشركة، بعد استيلاء المتهمين على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة الخاص بالشركة عقب استيلاءهم على الهواتف.

وتبين من خلال معاينة خبراء الأدلة الجنائية، أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول عبر نافذة الحمام، واستولوا على عدد من الهواتف تصل إلى ما يقرب من 20 هاتفا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين شركة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين استيلاء المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.