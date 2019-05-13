video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عدد من المشتبه بهم فى سرقة فرع شركة اتصالات بالجيزة

الإثنين، 13 مايو 2019 09:53 م
ضبط عدد من المشتبه بهم فى سرقة فرع شركة اتصالات بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

قالت مصادر أمنية، إنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم فى واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة، من فرع شركة للاتصالات، بأحد الأحياء بالجيزة، وجاري تكثيف التحريات حول التأكد من حقيقة تورطهم فى ارتكاب السرقة من عدمه. 

وفحص رجال المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة بفرع الشركة، بعد استيلاء المتهمين على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة الخاص بالشركة عقب استيلاءهم على الهواتف.

وتبين من خلال معاينة خبراء الأدلة الجنائية، أن مرتكبى الواقعة تمكنوا من الدخول عبر نافذة الحمام، واستولوا على عدد من الهواتف تصل إلى ما يقرب من 20 هاتفا.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مجهولين شركة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين استيلاء المتهمين على عدد من الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على سر استيلاء لصوص شركة اتصالات الجيزة على جهاز "دى فى أر"

مجهولون يسرقون هواتف محمولة من فرع شركة اتصالات بالجيزة

سرقة شركة

شركة اتصالات

أمن الجيزة

حوادث

حوادث وقضايا

حوادث اليوم

الحوادث

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

لماذا حذف جوجل تطبيق فتاوى القرضاوى؟.. منظر الإخوان يشجع على الإرهاب عبر الفضاء الإلكترونى.. حرض على العمليات الانتحارية ودعا الإخوان لممارسة العنف.. واعتبر انتخاب أردوغان فرض عين وحرم المشاركة فى مصر

لماذا حذف جوجل تطبيق فتاوى القرضاوى؟.. منظر الإخوان يشجع على الإرهاب عبر الفضاء الإلكترونى.. حرض على العمليات الانتحارية ودعا الإخوان لممارسة العنف.. واعتبر انتخاب أردوغان فرض عين وحرم المشاركة فى مصر

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة