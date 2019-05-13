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صور.. الآلاف يحتشدون لاختيار نواب ورؤساء البلديات فى الفلبين

الإثنين، 13 مايو 2019 01:41 م
صور.. الآلاف يحتشدون لاختيار نواب ورؤساء البلديات فى الفلبين انتخابات نيابية فى الفلبين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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بدأ الناخبون فى الفلبين، اليوم الإثنين ، التصويت فى صناديق الاقتراع لاختيار نواب ورؤوساء بلديات جدد فى إطار انتخابات التجديد النصفى .. حيث سيختار الناخبون أكثر من 240 من أعضاء مجلس النواب ونحو 20 ألف من مسئولى المجالس البلدية بالإضافة إلى نصف مقاعد مجلس الشيوخ.

 

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم، أن تلك الانتخابات - التى يتنافس المرشحون فيها على نصف مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 24 مقعدا- ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية الرئيس الفلبينى "رودريجو دوتيرتي".

 

يذكر أن عدد المسجلين فى الجداول الانتخابية يبلغ أكثر من 61 مليون ناخب ويتوقع أن تسجل نسبة الإقبال نحو 80 %، بحسب توقعات مسئولى الانتخابات ، وكانت نسبة الإقبال فى انتخابات التجديد النصفى الأخيرة فى البلاد والتى جرت عام 2013، بلغت 77%.

الفلبين (1)
احتشاد المواطنين فى الانتخابات

 

الفلبين (2)
جانب من اقبال المواطنين

 

الفلبين (3)
انتخابات النواب ورؤساء البلديات
 
 
 
 
الفلبين (5)
الفلبينيون يحتشدون لاختيار النواب ورؤساء البلديات

 

الفلبين (6)
مواطنون ينتظرون دورهم فى التصويت

 

الفلبين (7)
التصويت فى الانتخابات بالفلبين

 

الفلبين (9)
زحام على اللجان

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