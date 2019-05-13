video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 مايو 2019 11:37 ص
تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة مخدرات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصلت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة تجار الكيف، حيث نجحت فى ضبط شخص أثناء تواجده فى مطروح، وبحوزته "100طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو  20 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول".
 
ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصرين إجراميين "سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما قضية "مشاجرة"، وذلك أثناء تواجدهما فى أسيوط ، وبحوزتهما "5900 قرص متنوع ، طبنجة، خزينة، 4طلقات نارية، أجزاء سلاح، مبلغ مالى، هاتف محمول".
 
وتم ضبط عنصرين إجراميين أثناء تواجدهما قي كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما "25 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 6,250 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، فضلاً عن ضبط شخص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة في المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته "140 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول".
 
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" أثناء إستقلاله سيارة في الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزته "190جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" أثناء إستقلاله سيارة بالعجوزة بالجيزة ، وبحوزته "120 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول".
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

19 كيلو بانجو و4 الآف قرص مخدر حصيلة تجارة المخدرات خلال 24 ساعة

مخدرات

الاتجار في المخدرات

تهريب المخدرات

حوادث

الحوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

مصرع 76 شخصا فى انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

545 قضية مخدرات حصيلة أول أسبوع فى رمضان.. ضبط 595 من تجار الكيف.. والتحفظ على أطنان من المواد المخدرة ..وخبراء أمنيون يثمنون جهود الشرطة: "مكافحة المخدرات" جففت منابع التهريب وحاصرت تجار الصنف

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

العالم الخفى.. الملائكة فى المسيحية.. كتاب للبابا شنودة يؤكد: ميخائيل رئيس الملائكة.. ومن هنا جاءت كلمة الملاك الحارس .. أهم ما فى الملائكة أنهم أرواح طاهرة تتصف بالقداسة

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

رافضاً الاعتزال.. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدورى أبطال أوروبا

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

أول ظهور للدب البنى الأسبانى على الحدود مع البرتغال منذ أكثر من قرن

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة