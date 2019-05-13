تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة تجار الكيف، حيث نجحت فى ضبط شخص أثناء تواجده فى مطروح، وبحوزته "100طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 20 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول".

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط عنصرين إجراميين "سبق إتهام أحدهما فى قضيتين آخرهما قضية "مشاجرة"، وذلك أثناء تواجدهما فى أسيوط ، وبحوزتهما "5900 قرص متنوع ، طبنجة، خزينة، 4طلقات نارية، أجزاء سلاح، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم ضبط عنصرين إجراميين أثناء تواجدهما قي كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما "25 طربة لمخدر الحشيش وزنت نحو 6,250 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، فضلاً عن ضبط شخص أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة في المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته "140 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط عنصر إجرامى "سبق إتهامه فى 4 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" أثناء إستقلاله سيارة في الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزته "190جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وضبط عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" أثناء إستقلاله سيارة بالعجوزة بالجيزة ، وبحوزته "120 جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول".