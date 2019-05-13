السيسى يوجه بالإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

كاب محمد الجالى

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في المدن الأكثر تكدساً بالسكان، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مجال النظافة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلاً عن إبراز الوجه الحضاري الذي يليق بمصر وشعبها.