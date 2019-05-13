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الإثنين، 13 مايو 2019 12:43 م
خالد صلاح
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استمرار خطة الرصد البيئى لتلوث الهواء فى شرق الدلتا

الإثنين، 13 مايو 2019 12:19 م
استمرار خطة الرصد البيئى لتلوث الهواء فى شرق الدلتا محطات لرصد تلوث الهواء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أجرى فريق للرصد البيئى فى شرق الدلتا، قياسات رصد هواء مدينة المنصورة، وذلك فى  9 نقاط "ميدان سندوب - مستشفى التأمين الصحى بسندوب - عوض الله - المعسكر - مبنى المحافظة - كوبرى طلخا - بوابة كلية علوم - برج الشيماء - ميدان مشعل"، بالإضافة إلى  قياسات مداخن محارق المستشفيات، وذلك فى إطار خطة الرصد البيئي الدورية فى كافة المحافظات.
 
كما تم المرور على مصنع تدوير القمامة بمركز ومدينة أجا، للوقوف على الوضع البيئي بالمصنع، بالإضافة إلى تفقد الأشجار التى تم زراعتها بحديقة الوحدة المحلية بمنية محلة دمنه ضمن متابعة فعاليات حملات التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء المنفذة، والتى تهدف إلى حث المواطنين على الحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء ومدى نفعها للبيئة.
 

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