20 حدثًا ينتظرها مساهمو البورصة خلال هذا الأسبوع أبرزها عمومية "جلوبال"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، 20 حدث للشركات المقيدة بين اجتماعات مجلس إدارة وجمعيات عامة وتوزيع كوبونات على المساهمين.

الأحد



يعقد اليوم الأحد، 4 اجتماعات عامة عادية وغير عادية لشركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، لمناقشة اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل (2019-2020)، وتعديل المادة رقم (21) والبنك رقم (2) من المادة رقم 29 والبند (أ) من المادة رقم 47 والمادة رقم 48 من لائحة النظام الأساسى للشركة.

وتعقد شركة المتحدة للإسكان والتعمير، جمعية عادية لمناقشة القوائم المالية عن العام الماضى، وحساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2018، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، وجمعية غير عادية، لمناقشة النظر فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وتعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسى، وكذلك تعديل المادة 43 من النظام الأساسى.

وتعقد الشركة العربية لحليج الأقطان، جمعية عامة لتعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة والخاصة بمجلس الإدارة ليتضمن التصويت التراكمى والتمثيل النسبى.

وتعقد شركة المهندس للتأمين، جمعية عادية لمناقشة النظر فى استخدام 28.8 مليون جنيه من الاحتياطى العام للشركة، و200 ألف جنيه من الأرباح المرحلة طبقاً للقوائم المالية فى 30 يونيو الماضى لزيادة رأسمال الشركة المصدر من 121 مليون جنيه ليصبح 150 مليون جنيه.

فيما يعقد مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية، اجتماعاً، وتوزع مجموعة طلعت مصطفى القابضة كوبون بواقع 0.176 جنيه مصرى للسهم تسدد على قسطين متساويين.

الاثنين



يعقد يوم الاثتين، الجمعية العامة العادية لشركة بى انفستمنتس القابضة، لمناقشة التصديق على القوائم المالية، وحساب توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن العام الماضى، والذى بلغ 80 مليون جنيه عن أرباح العام المالى المنتهى فى ديسمبر الماضى، بواقع كوبون نقدى بقيمة 50 قرشاً للسهم الواحد، كما ستنظر الجمعية فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام الماضى، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة، كما تعقد جمعية غير العادية، تضمن جدول الأعمال مناقشة تعديل المادة 24 من النظام الأساسى للشركة.

وتعقد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، الجمعية العادية لمناقشة اعتماد القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى الماضى، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، التصديق على التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال 2018، فيما تناقش الجمعية غير العادية، تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسى للشركة.

ويعقد مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت-قنا، اجتماعاً للنظر فى القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى، ومحضر اجتماع لجنة المراجعة والسياسات البيعية.

الثلاثاء



تعقد شركة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء، لمناقشة توزيع أرباح من عدمه للعام المالية المنتهى فى 31 ديسمبر 2018، كما سيتم النظر فى تفويض رئيس مجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة خلال 2019، إعمالاً لإحكام المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

وتعقد شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الجمعية غير العادية، لمناقشة توزيعات أرباح العام المالى 2018،

وينتهى الحق فى الكوبون النقدى لشركة ابن سينا فارما، لحامل السهم، ومن المقرر توزيع الكوبون بواقع 0.07 جنيه للسهم، بدءاً من 19 مايو، كما ينتهى الحق فى توزيع كوبون شركة الوطنية لمنتجات الذرة بواقع 2.65 جنيه للسهم الواحد، تصرف على قسطين.

وتعقد 3 شركات اجتماعات مجلس إدارة وهى الشركة المصرية للاتصالات للإعلان عن نتائج أعمالها المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس وفقا للمعايير المحاسبية المصرية، مجموعة السلام القابضة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، اعتماد بيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 مارس الماضى، ومجلس إدارة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

الأربعاء

تعقد شركة جلوبال تيلكوم القابضة، الجمعية العامة غير العادية، لتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة، وسيتم تعديل المواد وفقًا للمواد المعدلة فى قانون الشركات وقانون رأس المال، وإضافة قواعد الحوكمة بالنظام الأساسى للشركة.

وتعقد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، الجمعية العامة العادية لتفويض مجلس الإدارة فى إبرام عقود معاوضة.

الخميس



تعقد شركة صناديق المؤشرات -EGX 30 INDEX ETF-، الجمعية العادية وغير العادية لمناقشة اعتماد القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة، والنظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد العمومية غير العادية، تضمن جدول الأعمال النظر فى إضافة التصويت التراكمى والتمثيل النسبى فى النظام الأساسى للشركة وتعديل المواد (21 - 40 -43) من النظام الأساسى للشركة.